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بالفيديو.. احتفال محمد بن راشد بفوز الحصان ” ثندر سنو “

بالفيديو.. احتفال محمد بن راشد بفوز الحصان ” ثندر سنو “
ابوظبي(صدى):

وثق مقطع فيديو احتفال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، بفوز الحصان ” ثاندر سنو ” بالنسخة 23 من كأس دبي العالمي للخيول 2018.
وأظهر المقطع حاكم دبي وهو يرقص فرحًا أمام منصة التتويج، بعد اختتام السباق الذي يعد السباق الأغنى في العالم، وتصل مجموع قيمة جوائزه إلى 30 مليون دولار.
وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي على موقع ” تويتر ” : ” نبارك للإمارات فوز ثندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمي للخيول .. فوز مستحق .. وتنظيم عالمي مفخرة لنا .. ومركز أول لا نتخلى عنه ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 55 دقيقة

مين يتجرأ ويفوز عليك كل سنه تفوز 😂😂😂😂

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