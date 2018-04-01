بالفيديو.. احتفال محمد بن راشد بفوز الحصان ” ثندر سنو “
وثق مقطع فيديو احتفال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، بفوز الحصان ” ثاندر سنو ” بالنسخة 23 من كأس دبي العالمي للخيول 2018.
وأظهر المقطع حاكم دبي وهو يرقص فرحًا أمام منصة التتويج، بعد اختتام السباق الذي يعد السباق الأغنى في العالم، وتصل مجموع قيمة جوائزه إلى 30 مليون دولار.
وقال الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي على موقع ” تويتر ” : ” نبارك للإمارات فوز ثندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمي للخيول .. فوز مستحق .. وتنظيم عالمي مفخرة لنا .. ومركز أول لا نتخلى عنه ” .
#المجد_لمن_يصنعه الشيخ #محمد_بن_راشد وفرحة #المركز_الاول #كأس_دبي_العالمي_للخيول #DWC18 @HHShkMohd pic.twitter.com/lCQPzJhqnd
— Mustafa agha (@mustafa_agha) ٣١ مارس، ٢٠١٨
صداوي[ عدد التعليقات: 1789 ] نشر منذ 55 دقيقة
مين يتجرأ ويفوز عليك كل سنه تفوز 😂😂😂😂