بلقيس فتحي تهاجم برنامج تليفزيوني شهير

أماني الغامدي(صدى):

علقت بلقيس فتحي على بث إدارة قناة تليفزيونية شهيرة مقطع يظهر فيه المذيع وهو يخبر أحد الضيوف خبر وفاة والده على الهواء.

وقالت بلقيس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لم أرى دناءة كتلك التي شاهدتها بالصدفة الْيوم عن إخطار شاب بأحد القنوات وعلى الهواء مباشرة بوفاة والده مما دفعه للانهيار والجنون، رغبة في خلق محتوى يشد الانتباه الا أنه مشهد به متاجرة كبيرة بمشاعر الناس..تفاهة جالبة للغثيان فوق ما بلغ السيل الزبى مما نرى كل يوم في السوشيال ميديا.

ويذكر أن القناة قد عرضت مقطعي فيديو في برنامجها ” حياتك 21 ” ، أحدهما للمذيع يخبر الشاب بوفاة والده مما تسبب في انهياره على الهواء.

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