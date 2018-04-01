فنانة سورية تعترف بتعاطيها المخدرات

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية لبنانية عن أدلة تثبت تعاطي الفنانة السورية أصالة المخدرات، حيث صرّحت بالأمر للفنانة المصرية أنغام، وأيضاً لجهة أمنية مهمة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت المصادر إن أصالة تعرضت في شهر يونيو الماضي للتوقيف في مطارها، حينما كانت في طريقها إلى القاهرة، بعد العثور على غرامين من مادة الكوكايين بحوزتها، قبل أن يُسمح لها في النهاية بمغادرة لبنان بصحبة زوجها وشقيقها.

وأضافت المصادر أن أصالة أخبرت صديقتها النجمة أنغام أنها أقلعت عن تعاطي المخدرات، وأنها نادمة لأنها لم تعترف للرأي العام حين أُلقي القبض عليها في مطار بيروت الدولي.

وتابعت المصادر أن أصالة قالت لجهة أمنية مهمة في بيروت عبر الهاتف: أنا أعتذر من القوى الأمنية في بيروت والذين اتهمتهم زوراً وكان من المفترض أن أستخدم شجاعتي، وأعترف بأني ضعفت، وبأني أخطأت، وكان عليّ بدل اتهام القوى الأمنية أن أوظف هذه الحادثة لصالح توعية الشباب المدمن، كما يحصل مع كبار النجوم في دول العالم المتقدم حيث لا تخجل النجمات من دخول المصحات للعلاج من الإدمان.