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  • نشر : منذ 3 ساعات
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” مدني المدينة ” ينقذ عاملا تعرض للإغماء داخل خزان بينبع

” مدني المدينة ” ينقذ عاملا تعرض للإغماء داخل خزان بينبع
نايف السالم(صدى):

تلقت مديرية الدفاع المدني بينبع ، بلاغًا اليوم الأحد ، يفيد بتعرض عامل للاختناق ، أثناء تنظيفه لخزان مياه في مشروع الإسكان الخيري التابع لمركز النباة بالمحافظة .
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني في المدينة المنورة ، العقيد خالد مبارك الجهني ، إنه فور تلقيهم البلاغ في ظهر اليوم ، تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ، ليتبين لهم أن العامل في حالة إغماء بسبب الاختناق ، وتم إخراجه من قبل فرق الإنقاذ وإسعافه من فرق الهلال الأحمر ، وتم تسليم الموقع إلى الجهة المختصة .


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