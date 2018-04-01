المملكة تغلق قرض بقيمة 16 مليار دولار

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية أن المملكة أغلقت قرضًا مجمعًا قيمته 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بعشرة مليارات دولار موقع في 2016.

وقالت مصادر أن الصفقة التي أُغلقت في 19 مارس تضم قرضًا بقيمة 8.35 مليار دولار وتمويلا بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليار دولار.

وأضافت المصادر: شارك في القرض اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.اف.جيه وبنك الصين وسيتي بنك وكريدي أجريكول وبنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني وستاندرد تشارترد وبي.ان.بي باريبا وجولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال وبنك أوف أمريكا ميريل لينش ودويتشه بنك ومورجان ستانلي وفقا لبيانات تومسون رويترز ال.بي.سي.