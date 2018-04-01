بالفيديو.. طفل لـ ” وعد ” بعد جلسة مساج: ريحتك خايسة زي الفكس

نورة الشهري (صدى):

أثارت الفنانة السعودية وعد ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عبر نشر مقطع فيديو لها ، تحكي به قيامها بجلسة مساج ، ما أثار غضب واستياء متابعيها لعدم أهمية الفيديو .

وقالت وعد في الفيديو ، ” وأنا في القرية العالمية مع أخواتي .. أكون أنا اشتريت وخلصت كل أغراضي وهم لسه بيدوروا ويشوروا علي .. فأنا قولت لنفسي أتركي كل شئ وروحي تايلاند ” .

وتابعت وعد ” روحت تايلاند أسوي مساج .. عايزة اقولكم مكان مو حقير بل أحقر من الحقار ، ولما دخلت البنت حطتني في كورنر ضيق .. وقالت لي أحط لك زيت .. قولت لها لا حوطيلي ” فكس ” وريحتي كانت فظيعة بس طظ المهم الراحة والسعادة ” .

وعندما خرجت وعد وهي تركب السيارة قالت ” شوفتوا ها الولد عمال يقولي ريحتك خايسة زي الفكس ” .