فور سيزون وادي السيليكون يعلن استعداده لاستقبال ولي العهد

علي القحطاني(صدى):

يستعد وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأميركية لاستقبال ضيفه الأبرز، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يتجه إليه غدًا الاثنين، ضمن جولته التاريخية الممتدة منذ أسبوعين تقريبًا في الولايات المتحدة.

وتمت تلك الإجراءات بعد تنسيق تام بين وزارة الخارجية الأميركية وإدارة الفندق، وذلك لتأهيله لاستقبال الوفد السعودي رفيع المستوى بقيادة ولي العهد على مدار الأسبوع الأخير من جولته التاريخية في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الاستعدادات في الوقت الذي يزور فيه ولي العهد منطقة الساحل الغربي ويلتقي بقادة التكنولوجيا بما في ذلك تيم كوك، وكبار المديرين التنفيذيين في جوجل وفوكس.