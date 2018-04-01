بالفيديو.. تركي الدوسري يفضح أكاذيب الذيول القطرية الإعلامية ويرد على شائعة اعتقاله

فهد السالم(صدى):

كشف الإعلامي الشهير تركي الدوسري، عن كذب وتدليس مجموعة من الوسائل الإعلامية الموالية لتنظيم الحمدين القطري الداعم للفساد والإرهاب، والتي حاولت من جديد أن توجه الرأي العام ضد المملكة وكبار مسؤوليها.

ويبدو أن قطر استشعرت فقدان قناتها الجزيرة للمصداقية من قبل المتابعين، فبدأت تنفث سمومها داخل الوسائل الإعلامية التابعة لها ولسياستها ، حيث استغلت مشادة كلامية عادية بين رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، والإعلامي ” الدوسري ” عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” .

ومن هذا المنطلق ، سعت الدوحة إلى تضخيم الأمر كعادتها الفاشلة لمحاولة ضرب قوة المملكة، من خلال مجموعة من الشائعات التي جندت الوسائل الإعلامية الموالية لها لنشرها، والتي زعمت أن ” آل الشيخ ” تسبب في اعتقال الإعلامي بعد تهديداته له عبر حسابه في ” تويتر ” .

إلا أن سخرية القدر ، أظهرت معدن الشعب السعودي الأصيل والصلة القوية التي تربطهم ببعضهم البعض ، حيث صدم تركي الدوسري الخلايا الإعلامية القطرية المندسة ، وقدم اعتذارًا علنيا لـ ” آل الشيخ ” عبر حسابه في تويتر ، قائلًا ” أقدم اعتذاري الشخصي لمعالي رئيس هيئة الرياضه / تركي ال شيخ حول تغريدتي المنسوبة له، واتمنى ان يقبل اعتذاري الشديد ” .

ولأن الحقد الذي يملأ النظام القطري كان لايزال فتيله مشتعلًا ؛ حاولت الوسائل الإعلامية الموالية للدوحة، تبرير هذه التغريدة بأنها بعد اختراق حساب الإعلامي من قبل الأمن السعودي والذي قام بنشر التغريدة بنفسه.

وكرد قوي لايمكن تبريره، حرص الإعلامي السعودي على نشر مقطع فيديو له عبر حسابه في ” سناب شات ” ، ليكشف محاولات قطر الضعيفة، حيث نفى اعتقاله ووجه ردًا قويًا يمثل ضربة موجعة يبدو أن نظام الحمدين وذيوله اعتادوا عليها كرد على كل محاولة لهم .

