بالفيديو.. رؤى الصبان تفتتح محل شوكولاته في دبي

أبو ظبي(صدى):

شاركت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خلال افتتاحها محل للشيكولاته في دبي.

وظهرت رؤى في الفيديو لحظة قص الشريط لافتتاح المحل، فيما أخذت تستعرض أكلاته ومنتجاته، وأثار الفيديو استياء عدد من المتابعين من ظهورها الدائم بدون زوجها وقال أحدهم ” زوجها ما يغار عليها ! ” ، فيما أثنى آخرون على جمالها ورقتها.

