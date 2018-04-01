لاعب النصر السابق يسيطر على تفكير ماردونا

نواف السالم(صدى):

كشف نادي الفجيرة الإماراتي عن حقيقة انضمام اللاعب حسام غالي،لاعب النصر السابق والنادي الأهلي المصري الحالي للفريق بناءً على رغبة الأسطورة الإرجنتيني ماردونا.

وقال رئيس نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، إنه من الممكن أن نرى حسام غالي بقميص الفجيرة في الفترة المقبلة، مضيفًا أنه كل شيء وارد حتى الأن.

وأضاف: ” مارادونا يعشق النجوم واللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد، وهو ما ظهر خلال مصافحة مارادونا مع قائد الأهلي حسام غالي “.

وكان غالي أحرز هدفاً رائعاً في فوز الأهلي الودي على الفجيرة الأسبوع الماضي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس النادى الإماراتي.