برعاية تركية.. تدريب مرتزقة بالدوحة لاستهداف معارضي النظامين بدول النزاع

فهد السالم(صدى):

كشف ائتلاف المعارضة القطرية، عن فضيحة جديدة ضمن سلسلة فضائح النظام القطري وأجهزته ومرتزقته، مشيراً إلى أنها تكمن في استقدام عشرات العناصر المنتمية إلى فصيل تميم في سوريا ” فيلق الرحمن ” إلى قطر.

وقال الائتلاف في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” فبعد أن أهدر هذا الفصيل دم الأشقاء السوريين تحت شعارات زائفة بهدف تسهيل مؤامرة السيطرة الفارسية -العثمانية على سوريا، قرر تميم وجهازه الأمني إعطاءه مهام جديدة ” .

وأضاف : ” إن إحدى أخطر هذه المهام هو استعمال هؤلاء العناصر كمرتزقة داخليين في الشرطة وتوظيفهم في شركات الأمن الخاص التابعة لتميم.. وبالتالي إضافتهم على منظومة القمع والتجسس والمراقبة ” .

وتابع : ” قسم من العناصر سيخضعون لتدريبات جديدة من قبل الخبراء الأتراك في الدوحة تمهيداً للانتقال إلى دول نزاع أخرى.. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن الصومال هو إحداها وسيستعمل هؤلاء لاستهداف الأقاليم والمجموعات المعارضة لنفوذ النظامين التركي والقطري ” .

واختمم : ” إننا في ائتلاف المعارضة القطرية نؤكد على حق القطريين الشرفاء في مقاومة تميم وجماعته ومافياته منعاً لتحويل قطر الحبيبية إلى أرض للمرتزقة والمجرمين والجواسيس ” .