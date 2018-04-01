بالصور.. الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين لجنة شباب الرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة في مكتب سموه بقصر الحكم، اليوم أمين عام لجنة شباب المنطقة الاستشارية الدكتور عبدالله بن سعد الجاسر بحضور أمين عام مجلس منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة.

وقدم الدكتور الجاسر لسموه الكريم تقريراً مفصلاً عن برنامج ورش العمل التي تم إقامتها في محافظات منطقة الرياض لتأهيل وتدريب أعضاء ومقرري اللجان الشبابية لمحافظات المنطقة وتهدف هذه الورش إلى المساعدة في تجهيز البيئة التنظيمية للجان الشبابية وتزويد الشباب بالقدرة على التواصل مع أعضاء المجتمع وإكساب الشباب مهارات بناء فرق العمل وإعداد شباب قادر على بناء المبادرات وإدارتها بفاعلية، إلى جانب تزويد الشباب بالقدرات الإدارية والتنظيمية العالية.

يذكر أن لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية قد تم تأسيسها تحت مظلة مجلس منطقة الرياض وموافقة وزارة الداخلية على ذلك، كما تم تأسيس لجان شبابية في كافة محافظات منطقة الرياض البالغة ( 22 ) محافظة بموجب موافقة سمو أمير منطقة الرياض.

كما تسلم سموه التقرير الختامي لملتقى اللجنة الشبابية بمنطقة الرياض” المهام والمسؤوليات ” الذي عقد بمقر قصر الحكم يوم الثلاثاء 13 /1 /1439هـ برعاية وحضور سموه الكريم الذي شارك فيه أكثر من (500 ) عضو من أعضاء اللجان الشبابية بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة للمنطقة ، وقد اشتمل هذا التقرير على العديد من التوصيات التي خرج بها هذا الملتقى.

ووجه الأمير فيصل بن بندر بالعمل على تنفيذ تلك التوصيات ومخاطبة الجهات المختصة لتفعيلها ، كما وجه سموه بأن يتم عقد هذا اللقاء بشكل سنوي في مقر إمارة المنطقة.

