73 خبيرا يناقشون أحدث تقنيات وتجارب سلامة المرضى

سعيد العجل(صدى):

يناقش 73 خبيراً من داخل وخارج المملكة أحدث التقنيات والبحوث والتجارب المتعلقة بسلامة المرضى من خلال المؤتمر السنوي الثامن لسلامة المرضى الذي يرعاه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وتنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني خلال الفترة من ٨-١٢ إبريل الحالي بمركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وبين الدكتور عبدالمحسن بن محمد السعوي المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى- رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر خلال اللقاء التعريفي بالمؤتمر السنوي الثامن ، بين ان اللجنة العلمية تلقت ٢١٢ بحثاً ومشروعاً ترتبط بسلامة المرضى من داخل وخارج المملكة ، لافتاً إلى أنه تم اختيار ١٨٧ منها للمناقشة والعرض للإستفادة منها.

وشدد الدكتور السعوي على أهمية المؤتمر في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتلاقح الأفكار والرؤى التي ستعزز من مستوى الجودة في الخدمات التي تقدمها القطاعات الصحية بالمملكة، مبيناً ان المؤتمر سيناقش عدة محاور أبرزها دور التكنلوجيا في تحسين سلامة المرضى إضافة الى كيفية الحد من الضرر الناتج في عمل الفحوصات الطبية ووصفات الأدوية.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الثامن لسلامة المرضى أن المؤتمر سيستعرض أفضل التجارب الدولية لتحسين سلامة المرضى، كاشفاً أنه سيسبقه حلقات نقاش واسعة تجمع خبراء وكفاءات من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسويد والدنمارك وهولاندا لبحث اخر المستجدات في هذا المجال تمهيداً لطرحها بشكل أوسع خلال جلسات المؤتمر.

وشدد الدكتور السعوي على أهمية تحسين بيئة وثقافة سلامة المرضى في القطاعات الصحية مؤكداً أن هذا الهدف يندرج ضمن أهداف التحول الوطني في المجال الصحي في رؤية المملكة ٢٠٣٠.