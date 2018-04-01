مكتب أمير عسير يكشف سبب عدم تعليق الدراسة بالمنطقة رغم سوء الطقس

أبها(صدى):

أوضح سعد آل ثابت، المشرف العام على الشؤون الإعلامية بمكتب سمو أمير عسير، أن إجراء تعليق الدراسة يأتي وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد ومدراء التعليم.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إشارة إلى التساؤلات التي وردتنا حول عدم تعليق الدراسة في بعض محافظات عسير، نؤكد أن الإجراء يتم وفقا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بالتنسيق مع هيئة الأرصاد ومدراء التعليم واعتماد ما يرد منهم تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على سلامة الأرواح ” .