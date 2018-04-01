مركز الملك سلمان يقدم دورة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال باليمن

فهمي محمد(صدى):

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الأحد، في مدينة ” مأرب ” باليمن، دورة توعوية عن مخاطر تجنيد الأطفال، وعن المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق الآباء، والمجتمع، لعدد 27 من أولياء أمور الأطفال، الذين جندتهم مليشيات الحوثي الإيرانية.

واهتم المحاضرون بتقديم مادة تدريبية؛ لتعريف الآباء بالمسؤولية القانونية، التي تقع على عاتقهم، وكيف أن حماية الأطفال أكدت عليها الشرائع السماوية، والقوانين في مختلف دول العالم.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة، استطاع عن طريق مؤسسة وثاق للتوجه المدني، تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، الذي عمل على تأهيل 80 طفلًا ومتأثرًا بالحرب، في اليمن من أربع محافظات يمنية وهي ” مأرب، عمران، الجوف، تعز ” .