موجة إصابات ثلاثية الأبعاد تجتاح روما قبل موقعة برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

يلاحق نادي روما الإيطالي عدد من الأزمات قبل موقعة برشلونة في إطار دوري أبطال أوروبا المرتقبة.

وبات روما مهددًا بفقدان جهود الثلاثي رادجا ناينغولان، وجنكيز أونديرـ ولورينزو بيليغريني، في مواجهة برشلونة، المقررة الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض ناينغولان للإصابة في عضلات الساق، خلال المباراة التي تعادل فيها روما مع مضيفه بولونيا 1-1 أمس السبت، و يخضع اللاعب لمزيد من الفحوص الطبية لتحديد مصيره من المباراة أمام البرسا، ولم يشارك أوندير أمام بولونيا بعد تعرضه لإصابة عضلية، خلال انضمامه لمنتخب تركيا مؤخراً.

كما لحقت أيضًا الإصابة بـ بيليغريني، خلال مشاركته مع المنتخب الإيطالي في المباراة الودية أمام إنجلترا.