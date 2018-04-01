المغرب تحتفي بإصدار تأشيرات سياحية للسعودية

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن استكمال الإجراءات والقوانين المتعلقة بإصدار تأشيرات سياحية للمغاربة، والتي من المنتظر اعتمادها الرسمي من قِبل السلطات المختصة.

وقامت وسائل إعلام مغربية، بالاحتفاء باعتزام المملكة إصدار التأشيرات السياحية خلال أيام، حيث دعا أحد المواقع مواطني المغرب بالاستعداد للسفر إلى السعودية، وذلك تحت عنوان: تحت عنوان ” للمغاربة الراغبين في الاستجمام بالسعودية.. المملكة تفتح أبوابها للسياح وتطلق تأشيرات إلكترونية. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه أعلن رئيس الهيئة، الأمير سلطان بن سلمان، عن استكمال كل الموافقات الحكومية لإصدار التأشيرات السياحية، مشيرًا إلى أن هذه التأشيرات ” ستبدأ في الصدور إلكترونيًا خلال الربع الأول من العام الجاري، وتشمل جميع الدول المتاح لها زيارة السعودية. ”