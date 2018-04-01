أهل الحديث بالهند يستنكرون استهداف المملكة بصواريخ الحوثي

سعيد العجل(صدى):

استنكر رئيس جمعية أهل الحديث المركزية بالهند الشيخ الدكتور أصغر علي إمام مهدي السلفي إطلاق صواريخ بالستية من قبل ميلشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمينة على بعض مدن المملكة العربية السعودية والتي قامت القوات الجوية الملكية السعودية باعتراضه في الفضاء لكن سقوط حطام بعضها ادى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين، موضحاً أنه عملاً سافر وغاية في الإجرام من مليشيات حاقدة على الإسلام وأهله.

جاء ذلك في خطاب استنكاري تلقاه معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، قال فيه رئيس الجمعية: نحن أعضاء ومسؤولي ومنسوبي جمعية أهل الحديث المركزية بالهند نستنكر هذه الجرمية النكراء والعدوان السافر المعاند للحق والمخالف للشرع والقانون والأعراف والإنسانية استنكارً شديدا.

وواصل يقول ” ونشيد بما قامت به القوات السعودية الباسلة في إفشال هذه الهجمة الشرسة للحوثين، كما نعلن وقوفنا التام إلى حكومتكم الرشيدة وشجبنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل الإجرامي من قبل الجماعة الحوثية ومن يساندها ويقف معها،مطالبين بذات الوقت بوحدة العرب والمسلمين في ربوع العالم لمناصرة بلاد الحرمين.

ومضى يقول ” ونحن على يقين بأن هذه التحديات العصيبة والمؤامرات الشنيعة والأحقاد الدفينة لا تزيد في الأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل إلا إصراراً وجرأة للتصدي لأعداء الإسلام والمسلمين، مضيفاً ونؤكد لمعاليكم بان جمعية أهل الحديث المركزية بالهند شعباً وجماعة وأفراد مع المملكة العربية السعودية في السراء والضراء ونحن منكم وإليكم دائماً أبدا .

واختتم ” رئيس جمعية أهل الحديث بالهند ” ــ خطابه ــ مطالباً معالي نائب الوزير التكرم برفع مشاعرهم الصادقة إلى الأسرة المالكة الكريمة بالمملكة العربية السعودية ، داعياً الله المولى القدير أن يحرس المملكة بجميع اسرتها المالكة الكريمة وعلمائها الربانيين وشعبها النبيل من حقد الحافدين ومكر الماكرين ويبقيها ذخراً للإسلام والمسلمين ويكتب لها الرقي والازدهار والأمن والسلام .