اللون الأحمر يسيطر على مؤشر السوق.. و ” نمو ” يتراجع

عادل الحربي(صدى):

اختتم مؤشر سوق الأسهم جلسة، اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.9% فاقدًا 70 نقطة، ليغلق جلسة بداية الأسبوع عند مستوى 7801 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 3.9 مليار ريال، وسط عدد أسهم متداولة بلغت أكثر من 167 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 96 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 67 شركة بينما أغلقت أسهم 107 شركة على تراجع.

وسط تراجع أغلبية الأسهم المتداولة تقدمها سهما ” مصرف الراجحي ” بنحو 1% عند 74.60 ريال، و ” سابك ” عند 116.20 ريال.

وتصدر سهما ” أسمنت السعودية ” و” أسمنت الجنوبية ” تراجعات اليوم بنحو 4 % عند 53.80 ريال و 48 ريالًا على التوالي، كما أغلق سهم ” المتقدمة ” عند مستوى 48.95 ريال بنسبة تراجع 2%.

كما أنهت أسهم كلًا من ” المراعي، معادن، سافكو، التصنيع الوطنية، سامبا، والاتصالات ” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و4%.

وفي المقابل، تصدر سهم ” ثمار ” ارتفاعات اليوم بأكثر من 7 % عند 32.30 ريال، عقب إعلان النتائج المالية للربع الرابع 2017.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو ” اليوم، منخفضًا 38.55 نقطة ليقفل عند مستوى 2912.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 148 ألف سهم تقاسمتها 274 صفقة.