أمير ⁧الشمالية‬⁩ يوجه بدراسة تنظيم ملتقى ثقافي وتاريخي سنوي في سوق لينة ودرب زبيدة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم، رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية ماجد بن صلال المطلق يرافقه أعضاء مجلس الإدارة .

وتسلم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، التقرير السنوي للنادي الأدبي بالمنطقة الذي اشتمل على مهامه وإنجازاته، واطلع على عدد من مطبوعات النادي.

وأكد سموه أهمية خدمة رؤية 2030 بتمكين الموهوبين بأقسام الأدب لترسيخ قيمها ومفاهيمها في نفوس المواطنين لتهيئة البيئة المحفزة والداعمة لنجاحها، مشدداً على ضرورة بلورة استراتيجية وخطة عمل متميزة، تحقق مبدأ الاستدامة في الإبداع في المشهد الثقافي، وتتلاءم مع المحاور الثقافية التي نصت عليها الرؤية.

كما أكد سموه ضرورة أن تساير خطط وأنشطة النادي الأدبي وبرامجه ومشاريعه وآلياته التنفيذية حجم الوعي والنمو الفكري والحركة الثقافية الكبيرة التي تشهدها المملكة، المتزامنة مع التغييرات الاجتماعية والثقافية الناشئة عن برنامج التحول

والانفتاح الثقافي العالمي.

ووجه سمو أمير الحدود الشمالية بدراسة تنظيم ملتقى تاريخي وثقافي سنوي شعرياً وفنياً وتاريخياً وأدبيا في قرية لينة، وفي درب زبيدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يقصده المثقفون والمهتمون بشؤون الأدب والثقافة، ليغطي مساحة واسعة من الإبداع الفني ابتداء من الأدب والشعر مروراً بالفن التشكيلي والتصوير الضوئي والخط العربي وانتهاء بالفلكلور والحرف.

وجرى خلال الاستقبال بحث المجالات الأدبية والثقافة في المنطقة وسبل تطويرها وتنميتها.

من جانبه أعرب رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية باسمه ونيابه عن أعضاء مجلس إدارة النادي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يحظى به النادي والمنتسبون إليه من رعاية واهتمام ودعم.

