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عمليات تخفيف الوزن تؤثر على الحياة العاطفية

عمليات تخفيف الوزن تؤثر على الحياة العاطفية
متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن خسارة الوزن الناجمة عن العمليات الجراحية تؤثّر على العلاقات الشخصية، فعمليات التجميل تعزّز التنحيف الجراحية من فرص إيجاد شريك العمر، خاصة إذا كان المرء عازبًا لكنّها تزيد أيضًا من خطر الطلاق في حالات الزواج.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه التدابير تساعد العزّب البدناء على إيجاد شركاء عاطفيين، في جملة المنافع التي تقدمها لهم.

و كشف 20,9 % من الأشخاص الذين أجروا عمليات تنحيف عن علاقة جديدة أو زواج في خلال السنوات الأربع التي تلت الجراحة، في مقابل 11,2 % لدى الأشخاص البدناء الذين لم يجروا أي عملية من هذا النوع، وارتفعت هذه النسبة إلى 34,8 % لدى الفئة الثانية، مقارنة بـ 19,4 % في غياب العملية.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44942 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههه ,,

,, لاتعليق ,,

[ عدد التعليقات: 44942 ] نشر منذ 2 ساعتين

هههههههههههههههههههههه ,,

,, لاتعليق ,,

[ عدد التعليقات: 4310 ] نشر منذ 2 ساعتين

وأشارت الدراسة إلى أن هذه التدابير تساعد العزّب البدناء على إيجاد شركاء عاطفيين، في جملة المنافع التي تقدمها لهم.*!!!
*
يعني كيف ( في جملة المنافع التي تقدمها لهم ) *!!!!!!
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يعني زوجة ومنها بعد تكون بيت وباص ولا أيييييه الحكاية *؟!!
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هههههههههههههههههههههههههههههه

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