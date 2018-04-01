عمليات تخفيف الوزن تؤثر على الحياة العاطفية

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة أن خسارة الوزن الناجمة عن العمليات الجراحية تؤثّر على العلاقات الشخصية، فعمليات التجميل تعزّز التنحيف الجراحية من فرص إيجاد شريك العمر، خاصة إذا كان المرء عازبًا لكنّها تزيد أيضًا من خطر الطلاق في حالات الزواج.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه التدابير تساعد العزّب البدناء على إيجاد شركاء عاطفيين، في جملة المنافع التي تقدمها لهم.

و كشف 20,9 % من الأشخاص الذين أجروا عمليات تنحيف عن علاقة جديدة أو زواج في خلال السنوات الأربع التي تلت الجراحة، في مقابل 11,2 % لدى الأشخاص البدناء الذين لم يجروا أي عملية من هذا النوع، وارتفعت هذه النسبة إلى 34,8 % لدى الفئة الثانية، مقارنة بـ 19,4 % في غياب العملية.