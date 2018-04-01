البحرين: اكتشاف كميات كبيرة من النفط الصخري والغاز العميق

المنامة(صدى):

كشف المستشار الإعلامي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أنه تم اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” البحرين تعلن عن اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق ” .

وأوضحت السلطات البحرينية، أنه الاكتشاف الجديد سيساهم في رفد قدرات البلاد التنافسية ومواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية.

من جانبها، باشرت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي وضع الخطط التفصيلية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب.

ووجه ولي العهد البحريني، الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحديد جدوى الكميات القابلة للاستخراج من الحقل الجديد .