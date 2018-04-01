بالصور.. إزالة 5 مسالخ مخالفة بالشوقية في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية الشوقية الفرعية، أمس السبت، بإزالة 5 مسالخ غير نظامية في طريق الشعيبة، يديرها عمال مخالفون، حيث مارسوا عمليات الذبح العشوائي، التي تفتقد للاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، أوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن البلدية شكلت فريقًا بمشاركة شرطة البلديات، ومجموعة من الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة، حيث تمت مداهمة المنطقة الواقعة بمدخل مكة المكرمة الجنوبي، عند تقاطع طريق الليث الشعيبة الجديد، مشيرًا إلى أنه قد تمت إزالة سوق الإبل والأغنام المخالف الموجود بالمنطقة، والذي تديره العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة.

وتابع ” عراقي ” : شملت الإزالة أعداد كبيرة من حظائر المواشي ومقرات لإقامة المزادات، وصناديق وعدد من الغرف والجلسات، وكذلك عدد 5 مسالخ مخالفة وعشوائية، تفتقد للاشتراطات الخاصة بالصحة العامة، فيما تمت مصادرة عدد 18 رأسًا من الأغنام، وتسليمها لإدارة مراقبة الماشية.

كما شارك في الحملة من بلدية الشوقية، المهندس ممدوح عراقي، رئيس بلدية الشوقية، ومشهور العويضي، مدير إدارة الخدمات، ومحمد العصيمي، رئيس قسم الأسواق، بالإضافة لعدد من قيادات البلدية.