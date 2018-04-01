” الملك سعود الطبية ” تكشف الحالة الصحية لمصابي شظايا صواريخ الحوثي

عادل الحربي(صدى):

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الأحد، عن الحالة الصحية للمصابين في حادث سقوط شظايا الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإيراني على 4 مناطق مختلفة بالمملكة قبل أيام.

وأعلنت المدينة أن المصابين الثلاثة غادروا المستشفى وهم بحالة صحية جيدة، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتهم.

وكان نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن زار المصابين للاطمئنان عليهم بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي زغلول.

كما زارت الهيئة العامة للرياضة والهلال الأحمر، المدينة للاطمئنان على المصابين؛ ناقلين مواساتهم وتعازيهم لذوي الشهيد المقيم عبدالمطلب بن أحمد.

وكانت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية، قد استقبلت الأسبوع الماضي ثلاثة مصابين من الجنسية المصرية؛ جراء الاعتداء الآثم من المليشيات الحوثية على مدينة الرياض، والذي راح ضحيته مقيم مصري.

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