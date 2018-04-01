بالصور.. تدشين فعاليات الأسبوع الخليجي لتعزيز صحة الفم والأسنان بالرياض

تركية البدر(صدى):

دشن مدير عام طب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود اورفلي الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان بالتعاون مع الجمعية السعودية لإصلاح الأسنان في مركز طب الأسنان التخصصي بشرق الرياض، صباح اليوم الأحد، بحضور مدير ادارة طب الاسنان بصحة الرياض الدكتور عبدالله العمري.

وتخلل الحفل الخطابي كلمة لمدير عام طب الاسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود اورفلي ذكر فيها أن الأسبوع الخليجي الموحد يتضمن نشاطات وفعاليات توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي بصحة الاسنان ولاسيما أن مشاكل تسوس الاسنان اصبحت تتزايد في المجتمع السعودي بشكل كبير حيث وصلت إلى نسبة 80‎‎ % بين الأطفال الأمر الذي نحتاج إلى توعية المجتمع بالاهتمام بصحة الفم والأسنان.

تلا ذلك كلمة لمدير مركز طب الأسنان التخصصي بشرق الرياض الدكتور معتزبالله الرويثي أكد فيها أن مركز طب الأسنان بشرق الرياض يشارك دول مجلس التعاون في الأحتفال بالاسبوع الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان من خلال اقامة فعاليات توعوية تستهدف المجتمع .مشيرا الى ان الدور الوقائي يعتبر من اهم الركائز الأساسية لصحة الأسنان من خلال نشر تعزيز الوعي لدى افراد المجتمع.

من جانبها، اكدت مديرة التثقيف الصحي الاخصائيه حنان الفطيمل تعتبر هذه الفعاليات وهي أسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم واسنان، اسبوع العالمي للتحصين، واليوم العالمي للصحة من المناسبات الهامة جدا في دعم التثقيف الصحي في كافة تخصصات طب اسنان كونها حجر زاوية في التوعية الصحية، وخاصة الأطفال حيث يتم التركيز عليهم كونهم جيل المستقبل واللبنة اساسية في البناء الناجح كما أن للكبار من الجنسين نصيب وافر حيث يتم تسليط الضوء على آخر المستجدات في طب الأسنان .

تلا ذالك تدشين المعرض التوعوي الذي اشتمل على عدد من الوسائل التوعوية لصحة الفم والاسنان بالاضافة الى الاطلاع على المعرض الذي خصص للاطفال وتضمن الواقع الافتراضي لتدريبهم على كيفية تنظيف اسنانهم وارشادهم بالطرق السليمة لاستخدام الفرشة، كما تم وضع مادة الفلورايد على الاطفال الذين شاركو في الفعالية.

