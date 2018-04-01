إثبات جديد على عدم صحة قبض الحوثيين على ” صالح ” قبل اغتياله
بيَّنت صورة جديدة تم تداولها اليوم الأحد، للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح تظهر اللحظات الأخيرة له قبل استشهاده بجود أعلى وأدق.
وأثبتت الصورة الجديدة عدم صحة ما تم تداوله من قبل أن الرئيس اليمني الراحل بأن مليشيا الحوثي الإرهابية قبضت عليه قبل اغتياله.
و أظهرت الصورة الجديدة ” صالح ” برفقة أمينه العام عارف الزوكا وهما ينزلان درج المنزل، وخلفهما الحراسة الشخصية الخاصة بهما.
والتقطت الصورة قبل نحو أسبوعين من بداية الحرب ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مطلع ديسمبر الماضي.
يذكر أن الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح كان قد اغتيل من قبل المليشيا الإرهابية في 4 ديسمبر الماضي، بعد اشتباكات دامية مع مسلحين حوثيين أمام منزله في العاصمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44942 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتركوا الماضي ,,
,, انتم بحال اليوم ، نجزوا اللي عندكم وليلخلصتوا منهم ، فصفصوا وفصلوا على كيفكم ,,
,, الآن نبغى راس ذنب طواغيت المجوس في اليمن ، الحوثي النجس ,,
,, اتركوا على صالح وحكاياته مااحنا بحاجتها ,,
شوق … * *[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلها حكايات وأكاذيب، معروف أن مليشيات الحوثي جماعة إرهابية كاذبة، المهم الرد على إيران
ورد 🌸🌸[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
مليشيا الحوثي تعبث في الأراضي اليمنية الشقيقة وتدمرها خاصة بعد قتل الزعيم صالح ولكن التحالف ما راح يسكت على إرهابهم