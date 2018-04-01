في عيد ميلادها.. جومانا مراد تكشف عن عدد زيجاتها وعمرها الحقيقي

نورة الشهري(صدى):

تحتفل اليوم الفنانة والمنتجة السورية ” جومانا مراد ” ، بعيد ميلادها الـ45، فهي من مواليد 1 أبريل 1973 واسمها الحقيقي هو جومانا نواف فهد.

حيث عُرفت جومانا في الوطن العربي، لطلتها وحضورها المذهل في كل أعمالها، وعلى الرغم من أنها ليست متواجدة بأعمال دائما إلا أنها دائما عالقة ببال جمهورها، كما شاركت جومانا في بطولة العديد من الأفلام الهامة.

وما كشفت عنه جومانا مراد، هو أنها تزوجت ثلاث مرات آخرها المحامي الأردني ربيع بسيسو، وبعد زواجها منه أصبحت خطواتها الفنية قليلة للغاية، وأكدت أن اهتمامها بحياتها الخاصة هو السبب الرئيسي وراء اعتذارها عن معظم الأعمال الفنية التي تعرض عليها.