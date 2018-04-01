الغذاء والدواء تحذر من عدسات سولوتيكا

علي القحطاني(صدى):

حذرت هيئة الدواء والغذاء، اليوم الأحد، من عدسات لاصقة مقلدة للعلامة التجارية سولوتيكا للاستخدام اليومي (Solotica).

وأوضحت أن العدسات المقلدة تتسبب في الألتهابات الميكروبية، وحرقان بالعين، وجفاف، وحكة، والإحساس بوجود جسم غريب بالعين.

وضبطت الهيئة العدسات المقلدة، وتم سحبها من الأسواق، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المؤسسة المقلدة.

ووجهت النصائح للمستهلكين بالتعرف على الفرق بين المنتج الأصلي والمقلد، والتخلص من العينات الموجودة لديهم.

ورصدت ” الهيئة ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ؛ صورًا توضح الفرق بين العدسات الأصلية والمقلدة.