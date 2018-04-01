بالصور.. انطلاق مسابقة جائزة القوات المسلحة الخامسة لحفظ القرآن الكريم في الرياض

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع افتتح سعادة اللواء محمد بن عبد الرحمن السعدان مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة اليوم الأحد الموافق ١٥ / ٧ / ١٤٣٩ مسابقة جائزة القوات المسلحة المحلية في حفظ القرآن الكريم للعسكريين في دورتها الخامسة والمنعقدة في الرياض .

وأدلى سعادة اللواء محمد السعدان بالكلمة التالية بمناسبة افتتاح المسابقة والمعرض المصاحب لها: في هذا اليوم المبارك تم افتتاح المسابقة المحلية للقوات المسلحة في نسختها الخامسة وكذلك الأنشطة المرافقة لها من المعرض والدورات المصاحبة .

نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من خدمة القرآن الكريم وعلى ما أنعم به علينا من ولاة أمر يعتنون بكتاب الله فلله الحمد والمنة ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة كتابه الكريم وأن ينفع بهذه الجهود ، كما لايفوتني أن أشكر معالي رئيس هيئة الأركان العامة ومعالي نائبه وقادة أفرع القوات المسلحة الذين كان لهم جهد مميز في تنظيم فعاليات هذه المسابقة .

الجدير بالذكر أن المسابقة ستستمر لمدة أسبوع يتخللها العديد من البرامج والدورات التطويرية وستقام الجلسات التحكيمية للمسابقة على فترتين صباحية ومسائية.

