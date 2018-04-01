محافظ الدرعية ومدير جامعة الإمام يفتتحان جناح قوات الأمن الخاصة المشارك ضمن ” آمن “

سعيد العجل(صدى):

افتتح صاحب السمو الأمير المهندس أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود محافظ الدرعية ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء أ.د. سليمان أبا الخيل، جناح قوات الأمن الخاصة المشارك ضمن معرض (آمن ) والمقام بمقر المعهد العلمي بالدرعية.

واستمع سموه إلى شرح عن الجناح الذي يشتمل على بعض الأسلحة والتجهيزات، والآليات الحديثة والمتطورة، إلى جانب عرض انواع مختلفة من المدرعات والعربات المزودة بالأسلحة متنوعه الاستخدامات، وعدد من الأسلحة الفردية المنوعة والأسلحة القديمة منها والحديثة.

ويحتوي المعرض على شاشات تعرض صور متنوعة تحكي تدريبات وفعاليات وتمارين القوات وأعمالها، كما يضم الجناح تقنية محاكات الواقع الافتراض ( VR ) والتي تتيح للزوار الاطلاع على كثير من فعاليات وتدريبات القوات.

الجدير بالذكر أن المعرض يستقبل زواره يوميًا من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية مساء، وعلى مدار خمسة أيام.

