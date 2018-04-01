شركة ” ساتورب ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب ” عن توفر وظائف إدارية وفنية وفرص تدريب تعاوني.

وأوضحت الشركة أن الفرص المتاحة كالتالي:

– برنامج التدريب التعاوني (COOP Trainee)

المتطلبات: لطلبة البكالوريوس الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج (آخر موعد لاستقبال الطلبات 12 أبريل 2018م).

– كيميائي حديث التخرج (Graduate Chemist)

المتطلبات: شهادة بكالوريوس في تخصص الكيمياء بمعدل لا يقل عن (2.3).

– محلل تخطيط وتدريب (Planning & Training Analyst)

المتطلبات: دبلوم في مجال الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهما مع 4 سنوات خبرة في مجال إدارة التدريب منها سنتين في منصب مشابه.

– مشرف تطوير وظيفي (Career Development Supervisor)

المتطلبات: بكالوريوس في مجال الهندسة أو إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات في نفس المجال منها 4 سنوات في منصب مشابه.

– مستشار أمني (Security Advisor)

المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها مع خبرة 8 سنوات في مجال تصميم وتنفيذ أنظمة الأمن منها 4 سنوات في منصب مشابه.

– مساح بحري (Marine Surveyor)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في نفس التخصص أو تخصص مشابه مع خبرة 6 سنوات في نفس المجال.

– منسق مشتريات (Procurement Coordinator)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلهما مع خبرة 6 سنوات في مجال المشتريات منها 3 سنوات في منصب مشابه.

وأشارت ” ساتورب ” إلى أنها توفر العديد من المزايا والتي تتمثل في:

– رواتب تنافسية

– بدل سكن

– بدل نقل

– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.

– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

– تأمين طبي

– راتب إضافي سنوي

– بدل إجازة (70% من الراتب).

– برنامج تملك المنازل للسعوديين.

– بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.

– هدايا خدمة كل خمس سنوات.

وأكدت شركة ” ساتورب ” أن التقديم على الوظائف والفرص المعلن عنها، متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا .