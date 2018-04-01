شركة ” ساتورب ” تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة
كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ” ساتورب ” عن توفر وظائف إدارية وفنية وفرص تدريب تعاوني.
وأوضحت الشركة أن الفرص المتاحة كالتالي:
– برنامج التدريب التعاوني (COOP Trainee)
المتطلبات: لطلبة البكالوريوس الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج (آخر موعد لاستقبال الطلبات 12 أبريل 2018م).
– كيميائي حديث التخرج (Graduate Chemist)
المتطلبات: شهادة بكالوريوس في تخصص الكيمياء بمعدل لا يقل عن (2.3).
– محلل تخطيط وتدريب (Planning & Training Analyst)
المتطلبات: دبلوم في مجال الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلهما مع 4 سنوات خبرة في مجال إدارة التدريب منها سنتين في منصب مشابه.
– مشرف تطوير وظيفي (Career Development Supervisor)
المتطلبات: بكالوريوس في مجال الهندسة أو إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات في نفس المجال منها 4 سنوات في منصب مشابه.
– مستشار أمني (Security Advisor)
المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها مع خبرة 8 سنوات في مجال تصميم وتنفيذ أنظمة الأمن منها 4 سنوات في منصب مشابه.
– مساح بحري (Marine Surveyor)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في نفس التخصص أو تخصص مشابه مع خبرة 6 سنوات في نفس المجال.
– منسق مشتريات (Procurement Coordinator)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلهما مع خبرة 6 سنوات في مجال المشتريات منها 3 سنوات في منصب مشابه.
وأشارت ” ساتورب ” إلى أنها توفر العديد من المزايا والتي تتمثل في:
– رواتب تنافسية
– بدل سكن
– بدل نقل
– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
– تأمين طبي
– راتب إضافي سنوي
– بدل إجازة (70% من الراتب).
– برنامج تملك المنازل للسعوديين.
– بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.
– هدايا خدمة كل خمس سنوات.
وأكدت شركة ” ساتورب ” أن التقديم على الوظائف والفرص المعلن عنها، متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا .
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