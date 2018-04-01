الشؤون الإسلامية والعامة للسياحة تنظمان ورشة ” برنامج العناية بالمساجد التاريخية “

سعيد العجل(صدى):

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومؤسسة التراث الخيري، ورشة ” برنامج العناية بالمساجد التاريخية ” ، خلال المدة من السابع عشر حتى التاسع عشر من شهر رجب الجاري 1439هـ، في محافظة جدة.

وتهدف الورشة ــ الموجهة للمختصين في فروع الهيئة والوزارة ــ إلى: التعريف بخطة عمل البرنامج، ومناقشة معايير تصنيف المساجد التاريخية المعتمدة بين الهيئة والوزارة، ومناقشة تطوير إجراءات التعامل مع المساجد التاريخية في مناطق المملكة، واستعراض تجارب ناجحة في مجال ترميم المساجد التاريخية.

وتناقش الورشة ــ التي تستمر ثلاثة أيام ــ عددا من المحاور، ففي اليوم الأول تعقد ثلاث جلسات: الأولى عن العناية بالمساجد التاريخية وفق المنظور الشرعي، والجلسة الثانية عن دور مؤسسة التراث الخيري في العناية بالمساجد التاريخية، والثالثة عن استعراض خطة عمل البرنامج.

وفي اليوم الثاني من الورشة، تعقد ثلاث جلسات لمناقشة ثلاث محاور رئيسة، هي: آلية حصر وتوثيق المساجد التاريخية، ونموذج عن مخططات ترميم وتأهيل مساجد جدة التاريخية، وخطة وإنجازات المناطق في برنامج المساجد التاريخية بعدد من مناطق المملكة.

وفي اليوم الأخير من الورشة، تتركز المحاور حول: خطة وإنجازات المناطق في برنامج المساجد التاريخية بالمدينة المنورة وعسير وجازان، إضافة إلى خطة مكتب جدة ومنطقة القصيم وحائل والمنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك والباحة ونجران، كما يتخلل أعمال الورش زيارات ميدانية لعدد من المساجد التاريخية بمحافظة جدة، من بينها مسجد الشافعي، ومسجد المعمار التاريخي.