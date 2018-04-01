7 حالات لا يحق لهم التقديم على نقل داخلي في إدارات التعليم

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن وجود 7 حالات لا يحق لهم التقدم بطلب نقل داخلي في إدارات التعليم.

ورصدت الوزارة الـ 7 حالات، وهم كالتالي:

1.من بلغ غيابه بدون عذر 15 يوماً فأكثر من بداية الفصل الدراسي الثاني الماضي 1437/1438هـ الموافق 8/5/1439هـ حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي 1438/1439هـ الموافق 24/4/1439هـ والمرصود في النظام قبل إعلاقة.

2.من كان أداؤة الوظيفي للعام الماضي 1437/1438 والمرصود في النظام قبل إغلاقة عنن 60 من 100 لشاغلي الوظائف التعليمية أو أقل من 77.4 من 129 لمحضري ومحضرات المختبرات أو مايعادلها.

3.من عليه قضية قائمة في إدارة التعليم أو الوزارة موجبة للإبعاد عن التدريس أو لديه قضية تقتضي عدم نقله حسب راي المتابعة أو قضايا المعلمين.

4.من لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد ، نقل خدمات – استقالة ، تحويل لعمل إداري ، وفاة …).

5.المجازون والمعارون والموفد والمبتعث لمدة تزيد عن عام دراسي والذي لا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1439/1440 .

6.من تم تفريغه للتشكيلات المدرسية أو الإشرافية.

7.من لديه بيانات ناقصة أو لم يقم باعتماد تحديث بياناته قبل 19/6/1439هـ.

يجدر الإشارة إلى الوزاة فتحت نظام نور لإدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين الذي سيستمر حتى نهاية دوام يوم الاثنين 30/7/1439.