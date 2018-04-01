رابط الإعلان عن أسماء المرشحات على الوظائف النسائية بوزارة العدل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة العدل، في وقت سابق ،عن توفر عددًا من الوظائف الشاغرة للنساء بالمرتبة الثامنة بمسمى ” باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، مطورة برامج أول ” في كل من الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، المدينة المنورة، والتي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية ممن يحملن مؤهل الماجستير في عددًا من التخصصات.

وفي نفس الجانب، وجهت وزارة العدل المتقدمات على المسابقة الوظيفية النسائية إلى الدخول لبوابتها الإلكترونية والاستعلام عن نتيجة التقديم، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا