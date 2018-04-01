شمس الدين باشا لأحلام ” ذكرى قهرتك وهي حية وهي ميتة “

نورة الشهري(صدى):

لجأت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” ، إلى القضاء التونسي لمقاضاة الفنان ” شمس الدين باشا ” والقناة التاسعة التونسية، وفتاة إسمها أميرة بالحاج، على خلفية حلقة من برنامج ” ليميسيون ” ، تناولت ما حصل مع أميرة عند مشاركتها في “ذا فويس”.

حيث قالت أحلام في التفاصيل إن أميرة رفضت أميرة أن تذكر إسمها، مشيرة إلى أن الأخيرة قامت بإقصائها عن البرنامج بسبب وزنها الزائد، وموضحة أنّ العقد الموقّع مع الـ ” إم بي سي ” يلزمها عدم كشف أي تفاصيل حول كواليس ” ذا فويس ” ، وإذا فعلت ذلك فإن هذا الأمر يلزمها دفع غرامة مالية كبيرة.

فما كان من مقدم البرنامج إلا أن كشف ما رفضت أميرة ذكره خلال الحلقة، سارداً تفاصيل كانت قد أخبرته إياها في الكواليس، كما قال، ومفاده أن أحلام لم تقبل بها بسبب وزنها الزائد، وأن شكلها يحول دون أن تصبح فنانة من الصنف الأول، كما سألها عن سبب خوفها بما أنهم لا يعترفون بها، وتم حذف كل الفيديوهات الخاصة بها.

كما ذكرت أميرة أنّ ما حصل لها سبّب لها ألماً نفسياً أجبرها على الخضوع للعلاج.

كما أن أحد ضيوف البرنامج الفنان ” شمس الدين باشا ” ، شن هجوماً على أحلام، وقال ” أحلام قالت عن ذكرى صوتها نشاز ورأيك لا يهمنا ” ، كما شتمها غامزاً من مباهاتها بفلوسها وانتمائها وغنائها، و مضيفاً ” ذكرى قهرتك هي حية وهي وميتة. موتي يا أحلام .”

لكن أحلام نفت جملة وتفصيلاً ما تم تداوله خلال الحلقة، مشيرة في تغريده أنها سوف تقاضي الفنان شمس الدين باشا والقناة التاسعة، بسبب ادعاءاتهم وافتراءاتهم وأكاذيبهم ومحاولتهم تشويه صورتها عند الجمهور التونسي ، والتطاول على شخصها بعبارات غير لائقة.

وغردت متوجهة إلى الفنان شمس الدين باشا ” البارح تم رفع قضية عليك وعلى قناتك المحترمة وتونس بلد القضاء والعدل ولن تظلم بنت الإمارات في تونس وراح العلام كله يعرف لعبتك الدنيئة ضدي وأقسم بالله هاذي قضيتي وأنا أقسم بالله أن هاذي البنت لا أعرفها ولا عمري شفتها. أنا أكثر إنسانة تعبت في حياتي ومستحيل أصد إنسانة تغربت وتركت بلدها وأهلها لأنها كما تدعي أنها سمينة المظهر ليه لا يكون أنا مارلين مونرو وراح بأذن الله تجعل نهايتك المهنية قريبة بأذن الله لأن الشعب التونسي لن يسمح لك لأن تغشه وتكذب عليه والظلم ظلمات وأنت وياها ظلمتوني وحسبي الله ونعم الوكيل فيك”.