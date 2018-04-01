بالفيديو..آل الشيخ يتراجع عن انتقاد السهلاوي.. وينصف الأهلي

نواف السالم(صدى):

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على أن مهاجمته للاعب محمد السهلاوي خلال مشاركته مع الأخضر أمام بلجيكا مجرد لحظة انفعال.

وعلى جانب أخر قال ” آل الشيخ ” ،في مداخلة هاتفية لبرنامج ” الخيمة ” المذاع عبر فضائية ” الرياضة السعودية ” ، أنه حق الإعلام انتقاد اللاعبين ولكن بالحق ليس بالكذب؛ لافتًا إلى أن اللاعب ياسر القحطاني أخطأ بالفعل عندما وصف الإعلاميين بالإمعات.

وأضاف أن هناك إعلاميين ورياضيين ينتقدونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويختلفون معه، ومن بينهم محمد البكيري وسعود الصرامي؛ وعلى الرغم من الانتقاد فهو يحترمهم .

وعن تعليقه على القحطاني قال :” البعض ربما يفهم من تصريحي إنه لم يأت رئيس لنادي الهلال ويُنْهِ مسيرة ياسر القحطاني، أنه إساءة، لكن القصد أنه ربما جاملوا تاريخ ياسر القحطاني “.

وعن مواجهة الأهلي والفيصلي التي انتهت بخروج الراقي من كأس الملك ، أشار إلى أنه كان ينبغي أن تتأجل بسبب سوء الأحوال الجوية.