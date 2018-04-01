” القوات الجوية الملكية ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت اللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، باب التوظيف على عدد من الوظائف الشاغرة، بدءً من 12/7 على أن يستمر حتى 17/7/1439هـ.

وأوضحت القوات الجوية أن الوظائف الشاغرة تتمثل في التخصصات التالية:

-فني صيانة محركات نفاثة ” قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي ”

-فني تفسير صور جوية ” قاعدة الملك فهد بالقطاع الغربي ”

-فني هياكل ” قاعد الملك فهد بالقطاع الغربي ”

-فني صيانة طائرات عامة ” قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي “.

-مترجم لغة فارسية ” قيادة القوات الجوية “.

-فني تحركات ” قيادة القوات الجوية “.

-فني إدارة تموين ” قيادة القوات الجوية “.

-مبرمج حاسب آلي ” قيادة القوات الجوية “.

-مدرس لغة إنجليزية ” قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الغربي “.

-مهندس معماري ” قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط “.

-مترجم لغة إنجليزية ” قيادة القوات الجوية “.

وأشارت إلى أنه سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية، لافته إلى أنه في حالة الاستفسار عن طريق الهاتف (0114769777) تحويلة (41228-41528-41506).