” القوات الجوية الملكية ” تعلن عن وظائف شاغرة
فتحت اللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، باب التوظيف على عدد من الوظائف الشاغرة، بدءً من 12/7 على أن يستمر حتى 17/7/1439هـ.
وأوضحت القوات الجوية أن الوظائف الشاغرة تتمثل في التخصصات التالية:
-فني صيانة محركات نفاثة ” قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي ”
-فني تفسير صور جوية ” قاعدة الملك فهد بالقطاع الغربي ”
-فني هياكل ” قاعد الملك فهد بالقطاع الغربي ”
-فني صيانة طائرات عامة ” قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي “.
-مترجم لغة فارسية ” قيادة القوات الجوية “.
-فني تحركات ” قيادة القوات الجوية “.
-فني إدارة تموين ” قيادة القوات الجوية “.
-مبرمج حاسب آلي ” قيادة القوات الجوية “.
-مدرس لغة إنجليزية ” قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الغربي “.
-مهندس معماري ” قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط “.
-مترجم لغة إنجليزية ” قيادة القوات الجوية “.
وأشارت إلى أنه سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية، لافته إلى أنه في حالة الاستفسار عن طريق الهاتف (0114769777) تحويلة (41228-41528-41506).
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