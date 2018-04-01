القبض على فتاة تصور النساء ” عاريات “
أوقفت المصالح الأمنية، فتاة تم ضبطها بحمام ” م ” الموجود على مستوى شارع المقاومة بالبيضاء، وهي متلبسة بتصوير النساء عاريات خلال استحمامهن بواسطة هاتفها النقال.
مع العلم أن الفتاة بالغة من العمر حوالي 18 سنة، وتم ضبطها من طرف مستحمات وتم تفتيش هاتفها، وعثر به على مجموعة من الصور.
وأكدت المصالح الأمنية، أنها نقلت الفتاة الموقوفة إلى مصلحة الاستمرار الفداء للتحقيق معها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44930 ] نشر منذ 1 ساعة
ادبوها وشخللوها حتى تتشخلل ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9288 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه. بـــــــــــويـــــه درباويــــــــه مِســترجلــــــــــه .😅😄😀😂.
همس~[ عدد التعليقات: 1101 ] نشر منذ 1 ساعة
هي قليلة ادب ؛
بس ليه هالحريم مايتحممون ببيوتهم انظف واستر لهم ~
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 58 دقيقة
يقولون . . وانا لا اقول
ان استحمام النساء الجماعي . . .
عاده فرعونيه لجلب ( الحظ ، والنصيب. والحبيب )