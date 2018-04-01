القبض على فتاة تصور النساء ” عاريات “

مليكة فؤاد(صدى):

أوقفت المصالح الأمنية، فتاة تم ضبطها بحمام ” م ” الموجود على مستوى شارع المقاومة بالبيضاء، وهي متلبسة بتصوير النساء عاريات خلال استحمامهن بواسطة هاتفها النقال.

مع العلم أن الفتاة بالغة من العمر حوالي 18 سنة، وتم ضبطها من طرف مستحمات وتم تفتيش هاتفها، وعثر به على مجموعة من الصور.

وأكدت المصالح الأمنية، أنها نقلت الفتاة الموقوفة إلى مصلحة الاستمرار الفداء للتحقيق معها.