ميسي يهدد صلاح بالسباق على الحذاء الذهبي في حالة واحدة
يواصل محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول تألقه في صفوف النادي الإنجليزي؛ ونجح أمس في إحراز هدفه الـ 29 في الدوري الإنجليزي.
وعلى الرغم من تصدر صلاح قائمة الحذاء الذهبي بفارق 3 أهداف عن ليونيل ميسي نجم برشلونة، وشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، وليفاندوفسكي مهاجم البايرن؛ إلا أنه مازال مهددًا.
ويلزم على صلاح تحقيق رقم قياسي وزيادة رصيده من الأهداف بشكل كبير لضمان الاستمرار في المنافسة؛ حيث يتبقى له 6 مباريات فقط بينما يتبقى أمام ميسي وإيمبولي 8 لقاءات؛ مما يزيد من حظوظهم في رفع رصيدهما والاطاحة بصلاح.
وعلى جانب أخر مازال أمام كافاني لاعب باريس سان جيرمان، 7 لقاءات ويحتل المركز الخامس برصيد 24 هدف، بينما يملك إيكاردي نجم إنتر ميلان 8 لقاءات في الدوري الإيطالي.
شوق … * *[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
من وجهة نظري صلاح قادر أن يفعل في الـ 6 مباريات المعجزات، ومن الممكن أن لا يسجل ميسي ويذهب الحذاء الذهبي للفرعون المصري في النهاية
الابهاوي[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 2 ساعتين
انشاء الله يذهب الي ابو مكه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44942 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا مسلم واسمه // محمد صلاح ,,
,, وليس فرعوني ,, الفرق واضح ,,
,, الفراعنه قوم أللهوا انفسهم ، فغضب الله عليهم واهلكهم ,,
.. ومحمد صلاح مسلم موحد يعبد الله لاشريك له ، يأمل رحمته ويخشى عذابه ,,