ميسي يهدد صلاح بالسباق على الحذاء الذهبي في حالة واحدة

ماجد محمد(صدى):

يواصل محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول تألقه في صفوف النادي الإنجليزي؛ ونجح أمس في إحراز هدفه الـ 29 في الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من تصدر صلاح قائمة الحذاء الذهبي بفارق 3 أهداف عن ليونيل ميسي نجم برشلونة، وشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، وليفاندوفسكي مهاجم البايرن؛ إلا أنه مازال مهددًا.

ويلزم على صلاح تحقيق رقم قياسي وزيادة رصيده من الأهداف بشكل كبير لضمان الاستمرار في المنافسة؛ حيث يتبقى له 6 مباريات فقط بينما يتبقى أمام ميسي وإيمبولي 8 لقاءات؛ مما يزيد من حظوظهم في رفع رصيدهما والاطاحة بصلاح.

وعلى جانب أخر مازال أمام كافاني لاعب باريس سان جيرمان، 7 لقاءات ويحتل المركز الخامس برصيد 24 هدف، بينما يملك إيكاردي نجم إنتر ميلان 8 لقاءات في الدوري الإيطالي.