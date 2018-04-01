بالصور.. افتتاح جناح المملكة في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب بدورته الـ14

رحاب فتحي(صدى):

افتتح محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان يرافقه الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الدورة الـ14 لمعرض مكتبة الإسكندرية العامة للكتاب، و جناح المملكة المشارك في المعرض.

وحضر الافتتاح الملحق الثقافي بالإنابة الاستاذ وليد بن عبدالرحمن الزين، والقنصل العام بالإسكندرية الاستاذ يوسف القهره وبمشاركة من الخطوط الجوية العربية السعودية.

وقام محافظ الإسكندرية بجولة داخل جناح المملكة، مبديًا إعجابه بالتنظيم والتنسيق والديكورات والمحتوي الثقافي والحضاري الذي جسده الجناح عن المملكة ممثلة بالملحقية الثقافية.

وأكد أن المملكة تحرص كل عام على المشاركة في معرض مكتبة الإسكندرية العامة للكتاب، بشكل مختلف عن العام الذي سبقه وهذا يؤكد على حرص المملكة أن تقدم كل ما هو جديد ومعبر بصدق عن الثقافة والحضارة السعودية والتطور الكبير الذي صاحب المملكة في مختلف المجالات .

وفي ختام الجولة قدم مسئولي الملحقية شكرهما لمحافظ الإسكندرية والدكتور مصفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية على افتتاحه للجناح السعودي، وتم تقديم هدية تذكارية.