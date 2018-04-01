الدول الخليجية تعلن أسعار الوقود لشهر أبريل

عادل الحربي(صدى):

صرحت بعض الدول الخليجية ” الإمارات، عمان، وقطر ” بأسعار البنزين والديزل لشهر أبريل الجاري، وذلك بعدما أعلنت كلًا من المملكة والبحرين عن أسعارها.

وخفضت الإمارات أسعار الديزل، بينما حافظة على نفس أسعار الشهر الماضي للبنزين بنوعية الممتاز والعادي، محافظًا على أعلى أسعار البنزين الممتاز في دول الخليج تلتها عمان ثم المملكة في المرتبة الثالثة ثم البحرين قم قطر تليها الكويت في المرتبة الأخيرة.

وحافظت عمان على نفس أسعار الديزل والبنزين بنوعية الممتاز والعادي مقارنة بشهر مارس الماضي، بينما خفضت قطر قطر أسعار الديزل والبنزين بنوعيه.

وكانت السعودية قد قررت زيادة أسعار البنزين ابتداء من 1 يناير 2018، فيما قررت تثبيت سعر الديزل والكيروسين، كما أعلنت البحرين تعديل أسعار البنزين بنوعية الجيد والممتاز لعام 2018.