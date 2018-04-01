أستون مارتن DB11 وBMW E30 M3 ينضمان إلي السيارات السباقية

عادل الحربي(صدى):

قدمت سوني وبوليفوني ديجيتال تطوير للعبة جران توريزمو وشمل التحديث باقة من السيارات الجديدة في آخر نسخ اللعبة شملت 13 سيارة جديدة . ومعظم السيارات الجديدة من سيارات سوبر GT تورينج ونسخ جديدة من ريد بول X2014 السباقية ونيسان GT-R ولكن هذه ليست السيارات الجديدة فقط.

وتشمل الاضافات الجديدة أستون مارتن DB11 الجديدة بجانب لكزس RC F GT3 وفورد GT40 MkI موديل 1966 و BMW M3 Sport Evolution موديل 1989 ومازدا RX-7 GT-X موديل 1990. كما تم تقديم نسخة وحيدة من نوعها من فورد موستانج معدلة أطلق عليها March 40.

كما أضيفت حلبة تسوبوكا بالقرب من طوكيو للحلبات في السباق ومتاحف ميني ورينو سبورت واضافات أخرى عديدة .