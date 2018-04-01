إلغاء نشاط الوساطة لشركة ” ار اف أي بي ” العربية السعودية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، اليوم الأحد، إلغاء نشاط الوساطة في التأمين لشركة ” أر إف أي بي العربية السعودية المحدودة لوساطة التأمين وإعادة التأمين “، مع السماح لها بالاستمرار في مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم الأحد 15 / 07 / 1439هـ الموافق 01 / 04 / 2018م؛ وذلك بعد ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في التأمين.

و دعت جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، مناشده إياهم بتقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع ” ساما تهتم ” على الانترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666، وذلك في حال عدم تجاوب الشركة.