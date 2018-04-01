قتل شاب من طبقة فقيرة لامتلاكه حصان

نيودلهي(صدى):

في حادثة مؤلمة غريبة من نوعها، قتل 3 شباب من الهند من طبقة اجتماعية رفيعة، شابًا من طبقة أقل شأنًا لامتلاكه حصانًا.

وينتمي الشاب الضحية إلى طبقة تسمى ” داليت ” وهي طبقة منبوذة وتقبع في أسفل السلم الاجتماعي في نظام الطبقات في الهند ؛ لذلك تم قتله؛ لأن الحصان ليس من مقامه حسبما يرى الجناه؛ حيث يعد الحصان رمز من رموز الجاه في البلد.

وألقت الشرطة الهندية القبض على المتهمين؛ واستجوبتهم؛ على خلفية العثور على براديب راتهود صاحب الـ 21 عامًا، جثة تسبح في دمائها بالقرب من بلدة تيمبي في ولاية كجرات، وذلك في وقت متأخر من مساء الخميس.

يجدر الإشارة إلى أن الدستور الهندي يمنع الممارسات التمييزية على أساس الطبقات، إلا أنه لا يزال التمييز في حق الطبقات الدنيا عملة سائدة في الهند.