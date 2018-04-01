خلفان: حماقة الحمدين أغرقت قطر.. وقتل الأكراد هدف أردوغان

عبدالسلام القزيز(صدى):

وصف نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأحد، حمد بن خليفة، وحمد بن جاسم بالحمقى؛ موجهًا الاتهام لهما بإغراق قطر.

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تعرضت قطر إلى ما تعرضت إليه في علاقاتها بسبب حماقة الحمدين “.

ويواصل النظام القطري تحت قيادة الحمدين العناد والمكابرة في الأزمة الأخيرة، حيث قاطعت الدول العربية وعلى رأسهم المملكة قطر؛ لدعمها الإرهاب.

وعلى جانب أخر هاجم ” خلفان ” الرئيس التركي أردوغان الذي يعد الداعم الأول للإرهاب القطري، قائلًا: ” أردوغان لا هم له إلا بقتل الأكراد “.

وكان الرئيس التركي قرر غزو عفرين السورية؛ زاعمًا أنه يحاول الحفاظ على أرضه من الأكراد السوريين.