معركة بالأسلحة تسفر عن إصابة 4 أشخاص في أمريكا
شهدت ولاية نورث كارولينا الأمريكية، اليوم الأحد، معركة بالأسلحة النارية أثناء القيادة على طريق سريع، وذلك وفقًا لما أوضحته السلطات الأمريكية.
حيث أوضح بيان صادر عن مكتب شرطة مقاطعة ” كليفلاند ” ، أن تبادل إطلاق النار وقع بين ركاب سيارتين على الطريق السريع بالقرب من منطقة ” كينجز ماونتين ” ، حيث توقفت سيارة واحدة تقل ثلاثة رجال مصابين في الممر الشرقي، بينما غادرت الأخرى المكان.
وعليه، تم نقل الشباب الأربعة، وهم في منتصف العشرينات، إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد الإصابات ” غير الخطيرة ” التي ألحقت بهم.
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