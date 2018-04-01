معركة بالأسلحة تسفر عن إصابة 4 أشخاص في أمريكا

نيويورك(صدى):

شهدت ولاية نورث كارولينا الأمريكية، اليوم الأحد، معركة بالأسلحة النارية أثناء القيادة على طريق سريع، وذلك وفقًا لما أوضحته السلطات الأمريكية.

حيث أوضح بيان صادر عن مكتب شرطة مقاطعة ” كليفلاند ” ، أن تبادل إطلاق النار وقع بين ركاب سيارتين على الطريق السريع بالقرب من منطقة ” كينجز ماونتين ” ، حيث توقفت سيارة واحدة تقل ثلاثة رجال مصابين في الممر الشرقي، بينما غادرت الأخرى المكان.

وعليه، تم نقل الشباب الأربعة، وهم في منتصف العشرينات، إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد الإصابات ” غير الخطيرة ” التي ألحقت بهم.