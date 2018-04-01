الاتحاد يجد بديلا لكهربا

طلال الغامدي(صدى):

اتخذ الاتحاد خطواته الأولى في البحث عن بديل للمحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا؛ الذي أعلن رحيله عن صفوف العميد ينهاية الموسم.

ويبدو أن الاختيار قد وقع على لويز غوستافو محترف الفيصلي؛ حيث يعد الهدف الأبرز أمام العميد.

يجدر الإشارة إلى أن لويس غوستافو، كان له الفضل في تأهل الفيصلي إلى نهائي كأس الملك في الموسم الحالي على حساب النادي الأهلي .