الاتحاد يجد بديلا لكهربا
اتخذ الاتحاد خطواته الأولى في البحث عن بديل للمحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا؛ الذي أعلن رحيله عن صفوف العميد ينهاية الموسم.
ويبدو أن الاختيار قد وقع على لويز غوستافو محترف الفيصلي؛ حيث يعد الهدف الأبرز أمام العميد.
يجدر الإشارة إلى أن لويس غوستافو، كان له الفضل في تأهل الفيصلي إلى نهائي كأس الملك في الموسم الحالي على حساب النادي الأهلي .
عزوبي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 4 ساعات
بس هذا الي انتم فالحين به
هو أهل الفيصلي من امام الملكي
بس هذه غايتكم الملكي الله يعينكم
على كرهكم للملكي لأنه جلاد الأندية
كلها وهو مكروه من زمان لأنه جلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد
شوق … * *[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 4 ساعات
أصلا كهربا ما هو يستاهل البقاء في الاتحاد ..والفرق السعوديو كلها ما تستاهل تاخد الدوري
😂😂😂