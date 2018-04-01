اليوم.. بدء تفعيل بطاقات ” مدى ” في البنوك المحلية

عادل الحربي(صدى):

تنطلق، اليوم الأحد، خدمة إتمام عمليات الدفع والشراء من مواقع الانترنت المحلية والعالمية باستخدام بطاقة الصرف الآلي ” مدى ” ، في كافة البنوك المحلية.

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، أن هذه الخدمة تأتي بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى أن بطاقة ” مدى ” تعمل وفق ما يعرف بالبعد الثلاثي لأمن المعلومات، وجميع بطاقاتها تحمل الشرائح الذكية عالية الحماية وصعبة الاختراق.

كما أشار ” حافظ ” إلى أن 29 مليون بطاقة لدى عملاء البنوك جاهزة للاستفادة من هذه الخدمة، موضحًا أنها خدمة اختيارية للعميل ويجب التنسيق مع البنك التابع لها عند رغبته في التعامل بها وتحديد المبلغ المطلوب لبدء عملية إجراء المشتريات،

وأوضح أن الفارق بينها وبين البطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك والتي تؤدي نفس الخدمة، أن الأولى تسحب ثمن المشتريات من حساب العميل مباشرة، أما الثانية فهي قرض سيدفعه العميل فيما بعد، لذلك فهي ليست بديلة للبطاقات الائتمانية.