” حمامة نوح والطوفان ” من أسباب ” كذبة أبريل “

متابعات(صدى):

تحتفل شعوب العالم في الأول من أبريل كل عام، بما يسمى ” كذبة أبريل ” ، والتي يدعي فيها الأشخاص شيئاً عن أنفسهم بعيد عن الحقيقة، أو لا يصدق عنهم.

وتؤكد بعض القصص أن فكرة هذا اليوم تعود إلى سيدنا نوح ” عليه السلام ” عندما أرسل الحمامة لتخبره عن مكان ترسو فيه السفينة عند حدوث الطوفان.

وذهبت الحمامة، ثم عادت مرة أخرى إلى النبي نوح ” عليه السلام ” وأخبرته أن ” الطوفان خلفها ” ما جعل باقي الحيوانات يسخرون منها، وصادف ذلك اليوم الأول من إبريل.