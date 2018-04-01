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    أبريل

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” حمامة نوح والطوفان ” من أسباب ” كذبة أبريل “

” حمامة نوح والطوفان ” من أسباب ” كذبة أبريل “
متابعات(صدى):

تحتفل شعوب العالم في الأول من أبريل كل عام، بما يسمى ” كذبة أبريل ” ، والتي يدعي فيها الأشخاص شيئاً عن أنفسهم بعيد عن الحقيقة، أو لا يصدق عنهم.

وتؤكد بعض القصص أن فكرة هذا اليوم تعود إلى سيدنا نوح ” عليه السلام ” عندما أرسل الحمامة لتخبره عن مكان ترسو فيه السفينة عند حدوث الطوفان.

وذهبت الحمامة، ثم عادت مرة أخرى إلى النبي نوح ” عليه السلام ” وأخبرته أن ” الطوفان خلفها ” ما جعل باقي الحيوانات يسخرون منها، وصادف ذلك اليوم الأول من إبريل.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44942 ] نشر منذ 4 ساعات

وش ذا الكلام ..؟؟

,, مااظن هذ الكلام إلا كذبة ابليس نفسها ,,

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