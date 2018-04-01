بالفيديو.. فيراري 488 بيستا الجديدة ترصد في طريق عام بتصميم مثير

متابعات(صدى):

تملك فيراري 488 بيستا الجديد أقوى محرك V8 في تاريخ شركة فيراري مع وحدة شحن توربيني مطورة وحصل المحرك على لقب محرك العام في 2016 و2017. والمحرك هو V8 سعة 3.9 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 710 حصان وعزم دوران 770 نيوتن متر مما يجعلها تتفوق على لامبورجيني هوراكان Performante وبورشة 911 GT2 RS وفي نفس مستوى ماكلارين 720S.

وتستغرق السيارة 2.85 ثانية للتسارع من الثبات الي 100 كمساعة وتستغرق 7.6 ثانية للتسارع من الثبات الي 200 كمساعة وتصل سرعة السيارة القصوى تبلغ 340 كمساعة. وزودت السيارة بتحديثات أيروديناميكية مستعار من عالم السباقات لزيادة القوة السفلية بزيادة 20% عن 488 GTB بجانب تحديثات أخرى زودت بها السيارة في داخلها مما يجعلها من أكثر السيارات الفائقة القانونية للطرق العادية في فيراري.

وكانت السيارة قد طرحت لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2018 في بداية الشهر الجارى, وتعتبر من بين سيارات فيراري محدودة الانتاج التي سيندر أن نراها.